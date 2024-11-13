«Кто такой Дзюба, чтобы обсуждать грандиозных комментаторов? Был бы хорошим футболистом, играл бы за “Ман Сити”. Каждый делает свою работу». Губерниев об интервью Артема

Может, Артем рассказывал, какие мерзавцы англичане, что не позвали его играть за «Вест Хэм»? Если бы здорово играл в футбол, позвали бы! Аршавина‑то пригласили в «Арсенал», а вас, Артем, не позвали. Может, просто не дотягиваете?