Уэбб о голе «Вест Хэма» с точки, после которого «МЮ» уволил тен Хага: «ВАР ошибся в трактовке. Оливер — надежный ассистент, но слишком сосредоточился на ноге де Лигта. Это не пена

И ВАР считает это явным нарушением правил. Думаю, он был слишком сосредоточен на этом аспекте. Я не думаю, что ему следовало вмешиваться. В этой ситуации стоило оставить изначальное решение главного судьи. В общем, я не думаю, что это пенальти. Я бы предпочел, чтобы нарушения правил не было, чтобы пенальти не было«, — сказал глава PGMOL в шоу Mic’d Up.