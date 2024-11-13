Уэбб о голе «Вест Хэма» с точки, после которого «МЮ» уволил тен Хага: «ВАР ошибся в трактовке. Оливер — надежный ассистент, но слишком сосредоточился на ноге де Лигта. Это не пена

«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти и проиграл — 1:2. Вскоре главный тренер Эрик тен Хаг был уволен.
"Мне кажется, ВАР [Майкл Оливер] ошибся в трактовке. Это талантливый и надежный видеоассистент, но в этой ситуации он слишком сильно сосредоточился на ноге де Лигта.
Его нога доходит до Ингза, не вступая в контакт с мячом. Мяч уже пролетел мимо де Лигта, когда он зацепил Ингза.
И ВАР считает это явным нарушением правил. Думаю, он был слишком сосредоточен на этом аспекте. Я не думаю, что ему следовало вмешиваться. В этой ситуации стоило оставить изначальное решение главного судьи. В общем, я не думаю, что это пенальти. Я бы предпочел, чтобы нарушения правил не было, чтобы пенальти не было«, — сказал глава PGMOL в шоу Mic’d Up.
Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили — 2:1.