Раньери может возглавить «Рому» в 3-й раз. 73-летний тренер отправился на переговоры с владельцами клуба

По информации Джанлуки Ди Марцио, римский клуб склоняется к сотрудничеству именно с Раньери. Тренер уже отправился в Лондон на переговоры с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкинами.
Клуб также изучал возможность приглашения Винченцо Монтеллы, но достигнуть договоренности с ним будет сложнее из-за высоких финансовых запросов тренерского штаба и суммы отступных, указанной в контракте итальянца со сборной Турции.
Раньери уже руководил «Ромой» на протяжении двух отрезков своей карьеры — с 2009 по 2011 год и в 2019-м.