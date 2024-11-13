Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раньери может возглавить «Рому» в 3-й раз. 73-летний тренер отправился на переговоры с владельцами клуба

Ранее сообщалось, что 73-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

По информации Джанлуки Ди Марцио, римский клуб склоняется к сотрудничеству именно с Раньери. Тренер уже отправился в Лондон на переговоры с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкинами.

Клуб также изучал возможность приглашения Винченцо Монтеллы, но достигнуть договоренности с ним будет сложнее из-за высоких финансовых запросов тренерского штаба и суммы отступных, указанной в контракте итальянца со сборной Турции.

Раньери уже руководил «Ромой» на протяжении двух отрезков своей карьеры — с 2009 по 2011 год и в 2019-м.