«Реалу» отказал молодой футболист сборной Хорватии, тен Хаг может возглавить клуб из Италии. Трансферы и слухи дня

«И Касинтура, и Пальцев нужны “Динамо”. Интерес к ним, безусловно, есть. Он и должен быть, в силу того что оба очень хорошо играют. Конкретного разговора и предложений на сегодняшний день не было. Эти игроки нам будут нужны и во второй части сезона. Клуб не собирается их никуда отпускать», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.