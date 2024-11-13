«Реалу» отказал молодой футболист сборной Хорватии, тен Хаг может возглавить клуб из Италии. Трансферы и слухи дня

Что в России
Махачкалинское «Динамо» не отпустит Касинтуру и Пальцева
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о будущем игроков клуба Эгаше Касинтуре и Валентине Пальцеве.
«И Касинтура, и Пальцев нужны “Динамо”. Интерес к ним, безусловно, есть. Он и должен быть, в силу того что оба очень хорошо играют. Конкретного разговора и предложений на сегодняшний день не было. Эти игроки нам будут нужны и во второй части сезона. Клуб не собирается их никуда отпускать», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
В текущем сезоне играющий на позиции защитника Пальцев принял участие в 17-ти матчах и отдал 1 голевой пас. В активе атакующего полузащитника Касинтуры 16 игр, 1 гол и 1 результативный пас.
Что в Европе
Лэмпард ведет переговоры с «Ковентри»
Известный в прошлом футболист «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Ковентри Сити». Сейчас стороны ведут переговоры, сообщает TEAMtalk.
Должность в «Ковентри» стала вакантной после ухода Марка Робинса, проработавшего с командой почти восемь лет. В текущем сезоне клуб идет на 17-м месте в таблице Чемпионшипа.
Лэмпард пребывает без работы после ухода из «Челси», где он был исполняющим обязанности главного тренера с апреля по июня 2023 года. До этого 46-летний специалист также работал в «Эвертоне» и «Дерби Каунти».
Тен Хаг может трудоустроиться в Италии
Владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкин были в Лондоне в понедельник, чтобы обсудить назначение нового тренера, сообщает Corriere dello Sport.
Ранее клуб отправил в отставку Ивана Юрича. Среди его потенциальных преемников бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и бывший тренер «Челси» и «Брайтона» Грэм Поттер.
Gazzetta dello Sport утверждает, назначение тен Хага маловероятно, поскольку нидерландскому специалисту придется много платить. Владельцы «Ромы», по слухам, не хотят нанимать итальянского тренера, а вот спортивный директор Флоран Гисольфи предпочел бы специалиста с опытом работы в Серии А. По данным Corriere dello Sport, основным вариантом французского директора является возвращение Даниэле Де Росси, но владельцы не хотят возвращения бывшего полузащитника команды.
Массимилиано Аллегри, Роберто Манчини, Клаудио Раньери и даже Винченцо Монтелла, бывший нападающий и тренер «Ромы», также являются потенциальными кандидатами, но клуб не связывался с ними.
21-летний хавбек сборной Хорватии отказался от перехода в «Реал»
Атакующий полузащитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мартин Батурина отклонил предложение «Реала», сообщает журналист Sky Sports Патрик Бергер.
Отмечается, что мадридский клуб предложил 21-летнему футболисту пятилетний контракт, но тот ответил отказом. Причиной такого решения игрока могло стать намерение «Реала» отдать Батурину в аренду другой испанской команде на два сезона.
По данным СМИ, в услугах хорвата также заинтересованы «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Батурина отметился 2 голами и 7 результативными передачами в 17 матчах «Динамо» во всех турнирах.
Игрок сборной Швейцарии завершил карьеру в 22 года по удивительной причине
Центральный защитник австрийского «Блау-Вайсс» Силван Валлнер принял решение о завершении карьеры. Об этом сообщает Blick.
Причиной такого поступка швейцарца стала религия. 22-летний футболист — сторонник одного из направлений протестантства, которое запрещает работать и играть в футбол по субботам. А так как матчи чемпионата Австрии часто выпадают именно на этот день, то игрок четко для себя решил, что больше не может идти против религии, поэтому закончил с профессиональным футболом.
Валлнер перешел в «Блау-Вайсс» из «Цюриха» в начала сентября. За клуб из Линца защитник сыграл 5 матчей и заработал 1 желтую карточку. Футболист провел 3 игры в составе молодежной сборной Швейцарии U21.
Николай Соников