Селюк о словах Дзюбы про агентов: «В Европу его никто не подписал. Он с неправильными людьми работал, эти высказывания — определенные обиды»

«Возможно, рядом с Артемом не было хорошего агента. Возможно, он мог где-то хорошо играть. Я имею в виду в футболе, а не с точки зрения денег. Думаю, попав в “Зенит”, он их заработал. Высказывания Калешина, Дзюбы, некоторых руководителей про агентов говорят о том, что они не понимают деятельность агента. В России деятельность агента сводится к тому, чтобы забрать деньги у футболиста. Я никогда у футболиста ни копейки не взял.