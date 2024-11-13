«У нас 80% нападающих в подметки не годятся Дзюбе. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную». Ловчев об Артеме

"Дело не только в запале Дзюбы! Назовите мне хороших футболистов у нас. Человек пять наберете. Батраков, Глушенков и так далее…
Но 80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе, откровенно говоря. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной СССР.
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).
? «Пуканы взорвались». Главное из интервью Артема Дзюбы.
Почему мне понравилась честность Дзюбы.