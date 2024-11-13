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«У нас 80% нападающих в подметки не годятся Дзюбе. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную». Ловчев об Артеме

36-летний форвард «Акрона» делит рекорд по голам за сборную России с Александром Кержаковым — у обоих по 30 мячей.

Источник: Спортс"

"Дело не только в запале Дзюбы! Назовите мне хороших футболистов у нас. Человек пять наберете. Батраков, Глушенков и так далее…

Но 80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе, откровенно говоря. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной СССР.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).

? «Пуканы взорвались». Главное из интервью Артема Дзюбы.

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