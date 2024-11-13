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Артем Дзюба: «Батраков аномально круто идет, и это очень классно. Желаю ему 30 забить и 30 отдать. Но подождите, пока у него закончатся голы — а они закончатся, как у Беллингема»

— Как ты относишься к мнению, что Дзюба ушел — и у «Локомотива» все наладилось?

Источник: Спортс"

— Будем смотреть под конец. Но как наладилось? При мне они заняли восьмое место, поднявшись с 15‑го. Со мной же мы так же четвертыми финишировали. Сейчас посмотрим.

Сейчас Батраков забил все, что возможно и невозможно, отдал — мое уважение ему. Молодцы. Прежде всего, он и команда. Но подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в «Реале». Тот дал отрезок, все кричали: «Сейчас он Криштиану Роналду побьет». В тот момент я думал: ну все, остановите эту землю — я выскочу. И Беллингем пропал, сколько там игр не забивал?

— За «Реал» — был разрыв с мая, только в сентябре один гол, все.

— В один момент сдуется все, хочешь этого или не хочешь. Я надеюсь, что ошибаюсь. Но как показывает практика, все равно вдолгую под нападающими не может быть результативность такая сумасшедшая.

Батраков аномально сейчас круто идет. И это очень классно. Желаю ему, чтобы сейчас 30 забил и 30 отдал. Я в первых рядах [желающих], потому что это наш пацан. Я вдвойне счастлив, он этого заслуживает. Когда он пришел, я его звал «Сыночек, сыночек». Он мне: «Папа, папа». Мы смеялись, потому что у меня сын больше, чем он. И Батраков красавец, реально, — сказал нападающий «Акрона».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).