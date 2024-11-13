Артем Дзюба: «Батраков аномально круто идет, и это очень классно. Желаю ему 30 забить и 30 отдать. Но подождите, пока у него закончатся голы — а они закончатся, как у Беллингема»

Батраков аномально сейчас круто идет. И это очень классно. Желаю ему, чтобы сейчас 30 забил и 30 отдал. Я в первых рядах [желающих], потому что это наш пацан. Я вдвойне счастлив, он этого заслуживает. Когда он пришел, я его звал «Сыночек, сыночек». Он мне: «Папа, папа». Мы смеялись, потому что у меня сын больше, чем он. И Батраков красавец, реально, — сказал нападающий «Акрона».