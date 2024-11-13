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Нагучев не смотрел интервью Дзюбы: «Уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. Все с детства знают, что лучше не говорить долгоиграющей #####»

"Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно.
Источник: Спортс"

Но что бы там ни было, все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей ##### (фигни — Спортс«“), потому что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках”, — написал комментатор “Матч ТВ”.

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).