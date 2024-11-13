Семак о словах Дзюбы: «Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на тренера, это нормально. Переживем, для всех хорошим не будешь»

— Это типичная ситуация. Все игроки, которые играют, довольны. Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная ситуация.
Вопросов у меня никаких нет. Я давно не смотрю никакие сюжеты и передачи. Отрывки видел, но ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь, — сказал главный тренер «Зенита».
Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с “Зенитом”. Потом тянет руку: “Артем!” Я сказал: “Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания”. Это не конфликт».
Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое “Спасибо”. Испугались. С чего мне играть в лицемерие?».