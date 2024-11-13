«Интер Майами» Месси может получить высокий посев при жеребьевке клубного ЧМ, несмотря на вылет из плей-офф МЛС

Считается, что «Интер Майами» попадет в число сеяных клубов как команда страны-хозяйки. Президент ФИФА Джанни Инфантино три недели назад объявил, что «Интер Майами» получит это право, после того как команда выиграла трофей Supporters" Shield, который вручается команде с лучшим результатом в Восточной и Западной конференциях по итогам регулярного сезона.