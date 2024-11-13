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«Интер Майами» Месси может получить высокий посев при жеребьевке клубного ЧМ, несмотря на вылет из плей-офф МЛС

Несмотря на вылет команды Лионеля Месси из плей-офф МЛС в 1-м раунде от «Атланты», франшиза, принадлежащая Дэвиду Бекхэму, может занять слот A1 при жеребьевке турнира, который пройдет следующим летом в США, пишет The Times.
Источник: Спортс"

Несмотря на вылет команды Лионеля Месси из плей-офф МЛС в 1-м раунде от «Атланты», франшиза, принадлежащая Дэвиду Бекхэму, может занять слот A1 при жеребьевке турнира, который пройдет следующим летом в США, пишет The Times.

Считается, что «Интер Майами» попадет в число сеяных клубов как команда страны-хозяйки. Президент ФИФА Джанни Инфантино три недели назад объявил, что «Интер Майами» получит это право, после того как команда выиграла трофей Supporters" Shield, который вручается команде с лучшим результатом в Восточной и Западной конференциях по итогам регулярного сезона.

Предполагается, что ФИФА хотела обеспечить участие Месси, чтобы привлечь спонсоров и телекомпании. Руководящий орган еще не объявил, кто получит права на трансляцию турнира, и не хотел рисковать в случае, если «Интер Майами» не станет чемпионом МЛС.