Артем Дзюба: «Много читаю литературу, связанную с Богом. Есть ситуации, где Господь направляет. Думаешь, что вообще полный пипец… А Бог тебя раз — и выводит»

Иногда сидишь с кем‑то в бане после тренировки на восстановлении и слышишь: «Представляешь, я тебя на чемпионате мира видел, будучи маленьким, а сейчас с тобой в одной команде». И в этот момент ты такой: «Блин, а реально». Стараюсь на равных с ними. Иногда забываешься, потому что типа молодой, всего 36 лет. Но надо помнить, что должен быть для них примером.