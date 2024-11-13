Георгий Черданцев: «Карпин и Дзюба в футболе разбираются лучше любого из нас. Мы комментируем не для них, а для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей»

— Мы, комментаторы, не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе. Им интереснее смотреть спортивную трансляцию, когда тележурналист объясняет им какие-то элементарные вещи, которые сидящий у телевизора человек просто не знает.