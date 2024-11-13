Деку о сравнениях Ямаля с Месси: «Не думаю, что это проблема для Ламина — скорее повод для гордости. Но он уникален, у него своя история»

Мы не можем ничего сказать, потому что, в конце концов, это футбол, это эмоции, это страсть, и это нормально, когда люди говорят, сравнивают, вспоминают. Так было всегда, и это не изменится. Но Ламин уникален, это его жизнь, у него есть своя история, и единственное, что у них с Лео есть общего, — это то, что они играют за один клуб, и то, что они не по годам развиты, хотя и в разных аспектах.