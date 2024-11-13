Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деку о сравнениях Ямаля с Месси: «Не думаю, что это проблема для Ламина — скорее повод для гордости. Но он уникален, у него своя история»

— Сравнение Ламина и Месси — это хорошо, плохо или для вас это не имеет никакого значения?

Источник: Sports

— У каждого своя история, сравнений быть не должно. Но я понимаю, что игроков «Барсы» сравнивают, футбол всегда таков. Чего-то нельзя делать? Это будет сделано. Кого-то не следует сравнивать? Сравнения будут.

Мы не можем ничего сказать, потому что, в конце концов, это футбол, это эмоции, это страсть, и это нормально, когда люди говорят, сравнивают, вспоминают. Так было всегда, и это не изменится. Но Ламин уникален, это его жизнь, у него есть своя история, и единственное, что у них с Лео есть общего, — это то, что они играют за один клуб, и то, что они не по годам развиты, хотя и в разных аспектах.

Лео приходил в клуб и начинал работать в более крепкой команде, а Ламин становится частью перестройки клуба. Это разные моменты. Но приятно, когда игрока с кем-то сравнивают, потому что видят в нем что-то хорошее.

Я не думаю, что сравнения с Лео являются для него проблемой — скорее поводом для гордости. Я не знаю, хорошо это или плохо, все зависит от него. Он растет, и я не вижу в этом проблемы, — сказал спортивный директор «Барселоны».