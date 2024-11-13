Георгий Черданцев: «Вы и представить не можете, сколько помоев и дерьма было вылито на мою голову за время работы. Да я бы уже утонул! Но это тоже часть профессии»

Вы и представить себе не можете, сколько за время моей работы на мою голову было вылито помоев и дерьма в комментариях после матчей, на которых я работал. Да я бы уже утонул! Но я привык. Это тоже часть профессии. Либо ты уходишь, либо терпишь и продолжаешь комментировать. Тут уже никуда не деться. Так что я только приветствую идею парного комментария с Аршавиным или Шалимовым. Только вот они не хотят этим заниматься. Думаете, им не предлагали?