Мостовой о комментаторах: «Все живут на хайпе, блогерстве, они подстраиваются. Александр Мостовой давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Есть те, кто говорит о футболе — фамилии не знаю»

— Я фамилии не знаю, но они есть. Думаю, те, кто несут бред, тоже нормальные, просто подстраиваются под сегодняшний хайп и все остальное. Сейчас все живут на хайпе, блогерстве. В принципе они все нормальные, но нам, футболистам, это смешно слышать.