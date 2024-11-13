Артем Дзюба: «Не приемлю инфоцыганство. Все эти истории: “Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Скинь мне деньги”. В Америке кто‑то деревьям поклоняется, дождю, червю»

— Пока об этом не думал. Единственное, что могу сказать точно, — не приемлю инфоцыганство. Все эти истории, в которых рассказывают: «Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Тогда скинь мне деньги». И ведь скидывают! Это просто кошмар.