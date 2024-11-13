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Артем Дзюба: «Не приемлю инфоцыганство. Все эти истории: “Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Скинь мне деньги”. В Америке кто‑то деревьям поклоняется, дождю, червю»

— Есть планы по дальнейшему развитию своего бренда?

Источник: Спортс"

— Пока об этом не думал. Единственное, что могу сказать точно, — не приемлю инфоцыганство. Все эти истории, в которых рассказывают: «Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Тогда скинь мне деньги». И ведь скидывают! Это просто кошмар.

Я уж молчу про Америку, где кто‑то деревьям поклоняется, кто‑то дождю, кто‑то червю… Конечно, всегда можно найти сотню таких вундеркиндов, к которым приходишь и говоришь: «Ребята, сегодня мы поклоняемся лепестку». Но все это — обман.

А возвращаясь к теме собственного бренда — если получится сделать что‑то прикольное… ну, например, спортивный костюм от Дзюбы или нечто подобное, это было бы интересно. Но тут важно, чтобы получилось качественно, — сказал нападающий «Акрона».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).

Артем Дзюба: «Много читаю литературу, связанную с Богом. Есть ситуации, где Господь направляет. Думаешь, что вообще полный пипец… А Бог тебя раз — и выводит».