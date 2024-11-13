«Все говно, один Дзюба — Д’Артаньян. Он просто комплексует — если обижен, иди в водовозы». Губерниев об интервью Артема

Мне кажется, он комплексует просто. Он такой большой ребенок и сделал так, не подумав. А может, наоборот, слишком хорошо подумав на своем уровне. Поэтому, честно говоря, я бы вообще его строго не судил. Брякает там что-то, ну и хорошо.