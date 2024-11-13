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«Все говно, один Дзюба — Д’Артаньян. Он просто комплексует — если обижен, иди в водовозы». Губерниев об интервью Артема

— Он решил свои страхи, комплексы, может, какие-то обиды выплеснуть наружу. Потому что разговоры про то, что куда-то кого-то не позвали…
Источник: Спортс"

Спорт — очень честная штука. Если ты хорошо играешь, то ты выступаешь в России. Если ты играешь в футбол здорово, отлично и блестяще — в чемпионате Англии или Италии. А если твоя игра на уровне лучших европейских суперзвезд, ты выступаешь в топ-клубе.

Значит, Дзюба не такой блестящий футболист. Хороший — безусловно, выдающийся на нашем уровне — да, звезда — несомненно. Как было в одном фильме: «Хороший ты мужик, Артем, но не орел».

— Похоже, что Дзюба обижен почти на всех?

— К Артему отношусь с симпатией и уважением, но, во-первых, на обиженных воду возят. Если ты обижен, ну, значит, иди в водовозы. Во-вторых, все вокруг говно, один Дзюба — Д’Артаньян. Ну, точно!

Мне кажется, он комплексует просто. Он такой большой ребенок и сделал так, не подумав. А может, наоборот, слишком хорошо подумав на своем уровне. Поэтому, честно говоря, я бы вообще его строго не судил. Брякает там что-то, ну и хорошо.

— Как вы отреагировали на критику в адрес «Локомотива» от Дзюбы?

— Слова про «Локомотив» несерьезны, потому что он какие-то сплетни собирал по поводу каких-то взаимоотношений внутри. Команда с Дзюбой была середняком, а без него молодежью борется за чемпионство. Вообще «Локомотив» по-другому дышит.

Может быть, Дзюба и был тем самым дряхлым мотором, который нужно было поменять, чтобы этот болид быстрее поехал, — сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).