Губерниев о словах Дзюбы про «Локо»: «Последовал примеру Роналду, но тот — гениальный футболист, а этот — нет. В списке лучших в истории Аршавин есть с натяжкой, Артема нет»

Я еще раз хочу сказать: к футбольным комментаторам, как истинный футбольный обозреватель номер один в России, отношусь умозрительно. Поэтому мне кажется, что им слишком много внимания уделяется, потом это превращается в какой-то шоу-бизнес, хайп.