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Журавель о заявлении «Локо»: «Шок-контент покруче высказываний Дзюбы — нужен мощный обидозамеритель. Поразительно, что в словах Артема виноват оказался микрофон “Матч ТВ”

Экс-форвард железнодорожников в интервью «Матч ТВ» сделал ряд высказываний про московский клуб.
Источник: Спортс"

«Локомотив» отреагировал официальным заявлением: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире “Матч ТВ”. РПЛ поддерживает такой формат общения?».

«Честно говоря, реакция “Локо” — это шок-контент покруче некоторых высказываний Дзюбы.

Тут нужен мощный обидозамеритель — кто на кого больше обиделся: Дзюба на «Локо» или наоборот.

Но самое поразительное, что в словах Дзюбы виноват оказался… Микрофон «Матч ТВ». В этом сезоне «Локо» удивляет во многих аспектах«, — написал комментатор “Матч ТВ” в своем телеграм-канале.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).