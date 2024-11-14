ФИФА представила трофей клубного чемпионата мира

Награда разработана ФИФА и изготовлена в сотрудничестве с ювелирным брендом Tiffany & Co. Трофей состоит из нескольких дисков, покрыт 24-каратным золотом и украшен надписями, выгравированными лазером с обеих сторон, а также содержит текст и изображения, отражающие историю футбола. На трофее выгравирована карта мира и названия всех 211 ассоциаций — членов ФИФА и шести конфедераций. На центральном диске расположено множество символов, отражающих футбольные традиции. Награда украшена гравировкой на 13 языках и шрифтом Брайля. Диски, окружающие центр трофея, формируют многогранную орбитальную конструкцию.
Награда вдохновлена золотыми пластинками, которые были отправлены в космос на аппаратах «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также периодической таблицей химических элементов, картой путешествий первопроходцев и астрономией. На трофее изображены небесные символы, представляющие примерное положение планет на момент основания ФИФА 21 мая 1904 года в Париже и на момент проведения матча открытия турнира 15 июня 2025 года в Майами.
На кубке выгравирована надпись: «Для тех, кто держит этот трофей: история принадлежит вам! Вы являетесь свидетелями момента времени, который представляет собой вершину клубного футбола, дарованную немногим, но прославляемую многими».
Клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате с участием 32 команд с 15 июня по 13 июля в США. Матч открытия состоится на домашнем стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле. Уже определился 31 участник турнира. Последняя команда станет известна после финала Кубка Либертадорес, который пройдет 30 ноября.