ФИФА представила трофей клубного чемпионата мира

Награда разработана ФИФА и изготовлена в сотрудничестве с ювелирным брендом Tiffany & Co. Трофей состоит из нескольких дисков, покрыт 24-каратным золотом и украшен надписями, выгравированными лазером с обеих сторон, а также содержит текст и изображения, отражающие историю футбола. На трофее выгравирована карта мира и названия всех 211 ассоциаций — членов ФИФА и шести конфедераций. На центральном диске расположено множество символов, отражающих футбольные традиции. Награда украшена гравировкой на 13 языках и шрифтом Брайля. Диски, окружающие центр трофея, формируют многогранную орбитальную конструкцию.