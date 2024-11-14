Лукашенко рассказал, как закончилась его футбольная карьера: «Бежал, споткнулся, упал на левое колено»

«Я с детства, со школы спал с мячом. Я сам шил, ворота сам оборудовал. Жутко хотел в футбол играть. Не пил, не курил. Я тогда много бегал, занимался спортом, хотел быть футболистом. Но потом травмировал колено, и оно мне аукнулось — перешел в хоккей.



Я играл под 11-м номером слева. У меня была мощная стартовая скорость. Я получал меня на линии, защитники под меня, я отбрасывал мяч вправо и моя задача была подать на ворота. Потом думаю: “Надо быстрее все делать”. И меня перевели на правый фланг, дали 10-й номер, я по правому флангу убегал ближе к штрафной и тоже подавал в центр. Нападающие и полузащитники там ждали пас, всегда забивали.



Я бежал, споткнулся и упал на левое колено. Никто меня не лечил. А потом прошло время и колено дало о себе знать», — поведал 70-летний Лукашенко.