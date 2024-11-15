Италия и Франция вышли в плей-офф Лиги наций. Бельгия может напрямую вылететь из дивизиона A, если проиграет Израилю

По итогам пяти проведенных туров группового этапа итальянцы набрали 13 очков, французы — 10, бельгийцы — 4, израильтяне — 1. Судьба первого и последнего мест решится в шестом туре.
Последняя команда напрямую вылетает в дивизион B, а команда, занявшая третье место, сыграет в стыковом матче за право остаться в дивизионе A.
Бельгия напрямую вылетит из дивизиона A, если проиграет Израилю с разницей в 3 или более мячей. В этом случае команда Доменико Тедеско опустится на последнее место.
Первая встреча между этими сборными завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.