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Италия и Франция вышли в плей-офф Лиги наций. Бельгия может напрямую вылететь из дивизиона A, если проиграет Израилю

Сегодня команда Лучано Спаллетти одержала победу над сборной Бельгии (1:0), а сборная под руководством Дидье Дешама сыграла вничью с Израилем (0:0).
Источник: Спортс"

По итогам пяти проведенных туров группового этапа итальянцы набрали 13 очков, французы — 10, бельгийцы — 4, израильтяне — 1. Судьба первого и последнего мест решится в шестом туре.

Последняя команда напрямую вылетает в дивизион B, а команда, занявшая третье место, сыграет в стыковом матче за право остаться в дивизионе A.

Бельгия напрямую вылетит из дивизиона A, если проиграет Израилю с разницей в 3 или более мячей. В этом случае команда Доменико Тедеско опустится на последнее место.

Первая встреча между этими сборными завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.