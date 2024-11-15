Дешам о 0:0: «Не собираюсь прыгать от радости. Израиль тянул время — не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени»

Затягивание времени израильтянами? Вратарь делал то, что было необходимо. Они организованно играли в обороне и тянули время… Я даже не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени. Если бы мы открыли счет, для них все было бы по-другому. Мы владели мячом, контролировали его, у них был полумомент при розыгрыше стандарта.