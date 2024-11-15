Болельщики раскупили все самые дешевые билеты на матч Россия-Сирия в Волгограде

На сайте kassir.ru на утро 15 ноября оказались доступны лишь несколько билетов по цене в 500 рублей. Но, учитывая скорость, с которой они скупаются, можно предположить, что скоро их не останется совсем. Самая низкая цена, по которой можно попасть на стадион, начинается от 900 рублей. При этом в продаже имеются около 700 самых дорогих билетов — за 6000, 8000 и 10000 рублей.