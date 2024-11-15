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Болельщики раскупили все самые дешевые билеты на матч Россия-Сирия в Волгограде

В Волгограде почти не осталось самых дешевых билетов на товарищеский матч сборной России против Сирии, который состоится на следующей неделе, сообщает V102.RU.

Источник: БЕЛТА

На сайте kassir.ru на утро 15 ноября оказались доступны лишь несколько билетов по цене в 500 рублей. Но, учитывая скорость, с которой они скупаются, можно предположить, что скоро их не останется совсем. Самая низкая цена, по которой можно попасть на стадион, начинается от 900 рублей. При этом в продаже имеются около 700 самых дорогих билетов — за 6000, 8000 и 10000 рублей.

Напомним, товарищеская встреча между сборными России и Сирии пройдет на «Волгоград Арене» 19 ноября и начнется в 19−30 ч. Перед игрой зрителей ожидает яркая предматчевая программа мероприятий.