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Скалони про 1:2 с Парагваем: «Не собираюсь критиковать игроков. Знали, что матч будет сложным, соперник отлично защищался. Аргентина надеется вернуться на правильный путь»

Команда проиграла Парагваю (1:2) в матче отбора ЧМ-2026. Поражение стало для аргентинцев вторым в последних 4 матчах.

"Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность.

В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в самом начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, она отлично защищалась.

Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше", — сказал главный тренер аргентинцев.

Следующий матч в рамках квалификации сборная Аргентины проведет 20 ноября — дома против Перу.