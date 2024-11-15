Скалони про 1:2 с Парагваем: «Не собираюсь критиковать игроков. Знали, что матч будет сложным, соперник отлично защищался. Аргентина надеется вернуться на правильный путь»

"Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность.
В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в самом начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, она отлично защищалась.
Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше", — сказал главный тренер аргентинцев.
Следующий матч в рамках квалификации сборная Аргентины проведет 20 ноября — дома против Перу.