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Месси получил 5 из 10 от Goal за матч против Парагвая — одна из худших оценок в составе сборной Аргентины. У Лаутаро — 8

37-летний форвард сборной Аргентины получил одну из худших оценок в своей команде по итогам матча отбора ЧМ-2026 с Парагваем (1:2).
Источник: Спортс"

Goal охарактеризовал игру Месси в этом матче как «не очень хорошее выступление по его меркам» и отметил, что он был «практически незаметен».

Лучшими у аргентинцев был названы форвард Лаутаро Мартинес (автор единственного гола команды) и полузащитник Энцо Фернандес — у них по 8 баллов. Форвард Хулиан Альварес получил 7 баллов.

По 6 баллов получили вратарь Эмилиано Мартинес, защитники Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди и Николас Тальяфико, полузащитник Родриго де Поль.

По 5 баллов получили Месси, полузащитник Алексис Мак Аллистер и два игрока, вышедших на замену, — Леонардо Балерди и Алехандро Гарначо.

Главный тренер Лионель Скалони получил 6 баллов.