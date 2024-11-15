Месси указывал пальцем в лицо арбитру и высказывал претензии в матче с Парагваем. Лео и тренеры Аргентины были недовольны тем, что Альдерете не удалили

Основной причиной недовольства аргентинцев стал тот факт, что защитник парагвайской команды Омар Альдерете избежал удаления в конце первого тайма. Игрок дважды грубо сыграл против Лионеля Месси — на 33-й минуте он получил за фол желтую карточку, а столкновение на 37-й минуте привело лишь к свистку судьи Андерсона Даронко.