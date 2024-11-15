Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси указывал пальцем в лицо арбитру и высказывал претензии в матче с Парагваем. Лео и тренеры Аргентины были недовольны тем, что Альдерете не удалили

Аргентина в гостях уступила Парагваю (1:2) в 11-м туре квалификации ЧМ-2026.
Источник: Спортс"

Основной причиной недовольства аргентинцев стал тот факт, что защитник парагвайской команды Омар Альдерете избежал удаления в конце первого тайма. Игрок дважды грубо сыграл против Лионеля Месси — на 33-й минуте он получил за фол желтую карточку, а столкновение на 37-й минуте привело лишь к свистку судьи Андерсона Даронко.

Аргентинская сборная требовала показать Альдерете вторую желтую карточку, но арбитр этого не сделал. Альдерете в итоге забил в начале второго тайма — его гол стал победным.

Как сообщает Clarín, против решения судьи по итогам тайма протестовал тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони при поддержке Вальтера Самуэля. Главный тренер аргентинцев произнес: «Наглец».

Месси активно выразил негодование на поле. Капитан сборной высказывал претензии арбитру, указывая ему в лицо пальцем. Даронко призвал его и других игроков успокоиться.

Изображение: кадр из трансляции Sportv AO VIVO.