Павлюченко пошутил: «Дзюба — пес вонючий. Он не будет обижаться, знает, что я любя»

Перед началом матча Павлюченко, выбегая на поле, с улыбкой отреагировал на вопрос комментатора и ведущего «Матч ТВ» Тимура Журавеля «Дзюба — псина или нет?»: «Дзюба — пес вонючий».
— Когда ты выбегал на поле, крикнул в камеру: «Пес вонючий». Ты знаешь, про кого мы там говорили?
— Что-то про Дзюбу (смеется). Он на меня не будет обижаться. Он знает, что я любя.
— А за кого ты в споре Генича и Дзюбы?
— Ни за кого. Пусть лучше они дружат. Я и Костю люблю, и Дзюбу. Я не знаю, что происходит, но Костя — порядочный человек. Дзюба — понятно, он всегда такой был. Вроде и шутит, но его шутки, они такие, ощущаются болью.
Думаю, они увидятся и сами разберутся. Не знаю, кто начал, кто там первый.
— Ты футбол с комментаторами смотришь?
— Да, я все слышу.
— И кто твой любимый?
— Костя Генич. И ты тоже, — сказал Павлюченко в разговоре с Журавелем.
Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?».
Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб».