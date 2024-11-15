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Павлюченко пошутил: «Дзюба — пес вонючий. Он не будет обижаться, знает, что я любя»

Бывший нападающий принял участие в матче легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2) памяти Федора Черенкова. Павлюченко забил гол за легенд «Спартака».

Перед началом матча Павлюченко, выбегая на поле, с улыбкой отреагировал на вопрос комментатора и ведущего «Матч ТВ» Тимура Журавеля «Дзюба — псина или нет?»: «Дзюба — пес вонючий».

— Когда ты выбегал на поле, крикнул в камеру: «Пес вонючий». Ты знаешь, про кого мы там говорили?

— Что-то про Дзюбу (смеется). Он на меня не будет обижаться. Он знает, что я любя.

— А за кого ты в споре Генича и Дзюбы?

— Ни за кого. Пусть лучше они дружат. Я и Костю люблю, и Дзюбу. Я не знаю, что происходит, но Костя — порядочный человек. Дзюба — понятно, он всегда такой был. Вроде и шутит, но его шутки, они такие, ощущаются болью.

Думаю, они увидятся и сами разберутся. Не знаю, кто начал, кто там первый.

— Ты футбол с комментаторами смотришь?

— Да, я все слышу.

— И кто твой любимый?

— Костя Генич. И ты тоже, — сказал Павлюченко в разговоре с Журавелем.

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?».

Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб».