Павлюченко пошутил: «Дзюба — пес вонючий. Он не будет обижаться, знает, что я любя»

— Ни за кого. Пусть лучше они дружат. Я и Костю люблю, и Дзюбу. Я не знаю, что происходит, но Костя — порядочный человек. Дзюба — понятно, он всегда такой был. Вроде и шутит, но его шутки, они такие, ощущаются болью.