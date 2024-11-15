Титов о том, что Бонгонда его не знает: «Игрок очень среднего уровня. Зайди в музей “Спартака”, узнай историю, потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, Титов. У меня нет обиды»

— Я имею право критиковать. Потому что Бонгонда сегодня есть, а завтра его не будет. То, что я вижу, то и говорю.
— Что вы видите?
— Что Бонгонда футболист среднего уровня. Очень среднего.
Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. Но у меня нет обиды. И потом не все иностранцы такие.
— Кого можно привести в пример?
— Я бы хотел, чтобы у нас играли такие иностранцы, как Боккетти, чтобы учили русский язык. Да, у Сальвы русская жена, это огромный плюс.
Но когда едешь в великий клуб «Спартак» (Москва), думай головой. А вот это (показывает характерный жест, потирая палец о палец — Спортс") они любят все. Это правда.
— Как сделать, чтобы к игрокам «Спартака», которые прославляли клуб, относились с уважением нынешние футболисты? Потому что в словах «я не знаю кто это» сквозит надменность.
— Вопрос уже не ко мне, а к людям, которые работают в «Спартаке». Чтобы приводили, показывали, и футболисты знали историю. Нас, возможно, и не надо знать, а историю «Спартака» — обязательно, — сказал бывший полузащитник «Спартака».