Агент Дзюбы о словах про комментаторов: «Почти все фанаты поддержали Артема. Про Генича было сказано с юмором, без агрессии, а он начал на оскорбления и эмоции переходить»

Более того, на следующий день Дурасов выдал новый пост — Дзюба классный футболист и тупой человек. Окей, он при встрече, вот когда будет проходить мимо Артем, он процитирует это все или нет? Мне вот хотелось бы на это посмотреть. Выглядит максимально некрасиво, глупо, низко и как по мне, непрофессионально. Если у тебя есть что ответить, конкретно по существу, как это сделал тот же Шнякин — возьми и ответь, напиши в своем канале.