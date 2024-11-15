«Дзюба впереди Овечкина по медийности и узнаваемости. Александр играет за океаном, приковано внимание в плане рекорда». Агент Артема сравнил спортсменов

Знаете, я могу на своем примере сказать: несколько раз в месяц получаю звонки от многих журналистов — из спортивных изданий и не только — по поводу того, чтобы сделать интервью с Артемом. Не говоря уже про запросы на съемки в кино, всяких шоу и так далее. Дзюба вообще не страдает от отсутствия внимания медиа, журналистов, блогеров.