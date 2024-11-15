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Мостовой о «Спартаке»: «Одно чемпионство и Кубок за 20 лет ни в какие рамки не лезет. Как если бы “Реал” или “Барса” завоевали 2 трофея»

— Дзюба заявил, что в «Спартаке» похерили все, что заложил Старостин. Согласны?
Источник: Спортс"

— Важно понять, о чем конкретно говорит Артем. Но ясно то, что в «Спартаке» последние 20 лет происходило и происходит то, что многим не нравится. Это нормально. В основе — результат.

А результат какой? Одно чемпионство и один Кубок России за 20 лет. Представляешь, и это такая команда, как «Спартак». Это все равно, если бы в Испании «Реал» или «Барселона» за 20 лет завоевали два трофея.

Это ни в какие рамки не лезет. Наверное, Дзюба вправе так говорить, — сказал экс-игрок красно-белых.

Артем Дзюба: «Люблю “Спартак” с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин — дух народной команды. Хотите чего-то добиться — просто зовете Черчесова и Ромащенко».