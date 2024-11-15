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Батраков о Дзюбе: «Великий игрок для русского футбола, с ним было приятно играть, перенять опыт. Артем советовал работать и верить в себя — тогда все получится»

— Недолгое время вашим партнером по «Локомотиву» был Артем Дзюба. Каким он запомнился?
Источник: Спортс"

— Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать. Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя — тогда все получится.

— Не удивила ситуация этим летом, когда «Локомотив» разом покинули сразу несколько игроков основного состава? За счет этого в составе освободилось место, чем вы отлично пользуетесь.

— Немного удивило. Думал, что кто-то из трех футболистов, Антон [Миранчук], Рифат [Жемалетдинов] или Артем [Дзюба], останется. Видимо, не договорились с клубом, вышло как вышло.

Сейчас в «Локомотиве» хорошая атмосфера, и мы движемся практически тем же составом, какой и был на сборах, — сказал полузащитник «Локомотива».