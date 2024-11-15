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Генич о матче России с Брунеем: «Пригласить Дзюбу сделать символический удар перед стартом было бы высшим троллингом»

Сборная России сегодня сыграет товарищеский матч с командой Брунея. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ранее заявил о желании вернуться в сборную России: «Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол».

"Было бы красиво пригласить Дзюбу, чтобы он сделал символический удар перед стартом матча. Это был бы высший троллинг.

Мне кажется, сам его посыл, который он отправляет общественности и тренеру, — «вызовите меня, мне нужно забить последний гол». Мне нравится, что Карпин реагирует с ухмылкой«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.

Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб».