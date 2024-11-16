Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Это сборная, какая разница, кто там играет. Команда Медиалиги посильнее, может. Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно»

— Да. Это же сборная Брунея, правильно? Какая разница, кто там играет.
— Даже если там полупрофи?
— Я тоже был полупрофи, тут все такими были. Считаю, что это нормальная практика. И для них, и для нас.
— Можно было провести двусторонку, сыграть с молодежкой или даже против сборной Медиалиги. Уровень сопротивления был бы повыше.
— В Медиалиге — не думаю. Может, чуть-чуть посильнее.
— Медиалига всего чуть-чуть посильнее Брунея?
— Ну так давайте они сыграют: сборная Брунея и Медиалиги. И посмотрим, кто сильнее.
— Как вы готовились к Брунею?
— С полной серьезностью. Разбирали, тактически.
— Брунейцы как-то удивили на поле?
— Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно было для нас, но приятно, что команда умеет играть.
— Сборная Брунея — это какой примерно уровень? Как команда Первой лиги, Второй?
— Я первый год в нормальном футболе…
— В нормальном футболе?
— Имею в виду — высокого уровня. Премьер-лига, сборная… До этого максимум в ФНЛ играл. Ну с кем я сравню?
— Может, с кем-то из ФНЛ…
— Ну, давай сравню со «СКА-Хабаровск».
— Бруней как «СКА-Хабаровск»?
— Да наобум. Я не знаю, с кем их сравнивать. Честно, — передает слова защитника сборной России и махачкалинского «Динамо» корреспондент Спортса" Ярослав Сусов.