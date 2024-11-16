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Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Это сборная, какая разница, кто там играет. Команда Медиалиги посильнее, может. Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно»

— Брунейцы работают нефтяниками, военными и полицейскими. Нормально ли, что сборная России играет против команды, в которой весь состав — непрофессионалы?
Источник: Спортс"

— Да. Это же сборная Брунея, правильно? Какая разница, кто там играет.

— Даже если там полупрофи?

— Я тоже был полупрофи, тут все такими были. Считаю, что это нормальная практика. И для них, и для нас.

— Можно было провести двусторонку, сыграть с молодежкой или даже против сборной Медиалиги. Уровень сопротивления был бы повыше.

— В Медиалиге — не думаю. Может, чуть-чуть посильнее.

— Медиалига всего чуть-чуть посильнее Брунея?

— Ну так давайте они сыграют: сборная Брунея и Медиалиги. И посмотрим, кто сильнее.

— Как вы готовились к Брунею?

— С полной серьезностью. Разбирали, тактически.

— Брунейцы как-то удивили на поле?

— Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно было для нас, но приятно, что команда умеет играть.

— Сборная Брунея — это какой примерно уровень? Как команда Первой лиги, Второй?

— Я первый год в нормальном футболе…

— В нормальном футболе?

— Имею в виду — высокого уровня. Премьер-лига, сборная… До этого максимум в ФНЛ играл. Ну с кем я сравню?

— Может, с кем-то из ФНЛ…

— Ну, давай сравню со «СКА-Хабаровск».

— Бруней как «СКА-Хабаровск»?

— Да наобум. Я не знаю, с кем их сравнивать. Честно, — передает слова защитника сборной России и махачкалинского «Динамо» корреспондент Спортса" Ярослав Сусов.