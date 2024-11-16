Соболев об игре с «Фенербахче»: «Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я бегал и смотрел на время: “Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось”

— Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я в первом тайме бегал и смотрел на время. Думаю: «Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось». Потому что просто кайф, хочется такие игры играть как можно чаще, и атмосфера на стадионе — просто фантастика.