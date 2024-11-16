Рэзван Луческу: «Приходится выпускать неготовых игроков. Форварды ПАОК принимают неправильные решения, они должны лучше бороться»

До этого вся ответственность лежала на мне, но с этого момента ответственность будут нести и футболисты. Они должны лучше работать, чтобы мы могли выйти из этой сложной ситуации. У игроков, которые давно в команде, все еще есть менталитет победителей, мы должны его вернуть, привить всей команде. Те, кто недавно пришел, должны быть скромнее — и должны работать правильно вместе с теми, кто в команде давно.