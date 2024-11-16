Рэзван Луческу: «Приходится выпускать неготовых игроков. Форварды ПАОК принимают неправильные решения, они должны лучше бороться»

"Нам нужно сосредоточиться на том, как решать свои проблемы. Сейчас хороший момент для рестарте. Я хочу, чтобы игроки выкладывались на 110% и работали вместе. Речь идет о наших карьерах. Моя цель — создать команду бойцов.
До этого вся ответственность лежала на мне, но с этого момента ответственность будут нести и футболисты. Они должны лучше работать, чтобы мы могли выйти из этой сложной ситуации. У игроков, которые давно в команде, все еще есть менталитет победителей, мы должны его вернуть, привить всей команде. Те, кто недавно пришел, должны быть скромнее — и должны работать правильно вместе с теми, кто в команде давно.
Я не хочу обсуждать трансферы и свои отношения с клубом. Для меня главное — найти способ мотивировать своих игроков, пробудить их и изменить наше положение. Когда мы проигрываем, приходится выпускать игроков, не готовых ментально. Думаю, во многом именно это и создает нам проблемы.
Нашим форвардам не хватает ясности мысли, поэтому они ошибаются, принимают неверные решения тогда, когда нужно реализовывать моменты — а мы создаем их много. Хочу, чтобы нападающие лучше боролись — тогда появятся и голы.
Я недостаточно наладил отношения в команде, чтобы мы могли сражаться друг за друга. Нам нужно восстановить правильный менталитет, как в прошлом году, когда мы выиграли титул", — заявил Луческу.
У нападающего ПАОК Федора Чалова за 18 матчей в ПАОК один гол и одна голевая передача. Команда идет на 4-м месте в чемпионате Греции с отставанием от лидеров в 1 очко.
Следующий матч ПАОК Чалова и Магомеда Оздоева смотрите в прямом эфире на Спортсе«» — в воскресенье, 24 ноября, против «Астераса» в гостях. Начало — в 20:30 мск.