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Уругвай вышел на 2-е место в отборе ЧМ-2026, одолев Колумбию (3:2). Угарте забил победный гол на 101-й минуте

Сегодня команда Марсело Бьелсы вырвала победу у Колумбии (3:2), победный гол на 101-й минуте забил хавбек «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте.

Источник: Спортс"

После 11 туров у Уругвая и Колумбии по 19 очков, но уругвайцы опережают соперников по разнице мячей.

Лидирует в турнире сборная Аргентины с 22 баллами. Бразилия с 17 очками занимает 4-е место.