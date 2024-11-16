Витинья прекрасно проявил себя, выйдя на замену. Но один игрок не делает погоду. Мы перезагрузились, стали играть интенсивнее и поддерживать друг друга. Это помогло. Мы не дали полякам играть во втором тайме", — сказал тренер сборной Португалии.
Мартинес о 5:1 с Польшей: «Первый тайм у Португалии не получился, но второй был превосходным: мы стали играть интенсивнее»
"Матч состоял из двух частей. Первый тайм у нас не получился. Мы потеряли концентрацию и занервничали. Но второй [тайм] был просто превосходным. Непросто побеждать в каждой игре и забивать пять мячей. Рад, что выиграли перед своими болельщиками.