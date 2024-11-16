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Беларусь проиграла впервые за 9 официальных матчей — Северной Ирландии (0:2)

Прервалась рекордная 8-матчевая беспроигрышная серия сборной Беларуси в официальных играх.

Источник: Sports

Команда под руководством Карлоса Алоса уступила Северной Ирландии (0:2) в 5-м туре Лиги наций.

Предыдущий рекорд Беларуси — 6 матчей кряду без поражений в официальных играх — был установлен осенью 2018 года в Лиге наций.