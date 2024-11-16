Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас»

Сборная для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас. А просто чтобы давать кому‑то забивать голы… Я, например, не сторонник этого, но повторюсь, что все возможно и никому нельзя говорить, что сборная для тебя закрыта", — сказал ассистент тренера сборной России.