Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас»

"Хотеть попасть в сборную — это нормальные амбиции. Это вообще здорово. Чтобы попасть в команду, тогда, наверное, нужно демонстрировать это в каждой игре РПЛ и Кубка. Все возможно. Сборная не может быть закрыта для кого‑то вообще навсегда.

Источник: Спортс"

"Хотеть попасть в сборную — это нормальные амбиции. Это вообще здорово. Чтобы попасть в команду, тогда, наверное, нужно демонстрировать это в каждой игре РПЛ и Кубка. Все возможно. Сборная не может быть закрыта для кого‑то вообще навсегда.

Сборная для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас. А просто чтобы давать кому‑то забивать голы… Я, например, не сторонник этого, но повторюсь, что все возможно и никому нельзя говорить, что сборная для тебя закрыта", — сказал ассистент тренера сборной России.