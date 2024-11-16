Константин Генич: «Не жалею, что назвал Дзюбу “футбольной псиной”. Не обиделся на него. Я такой же воспитанник “Спартака”, как и он»

«Я ровно такой же воспитанник “Спартака”, как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги.