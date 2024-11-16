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Константин Генич: «Не жалею, что назвал Дзюбу “футбольной псиной”. Не обиделся на него. Я такой же воспитанник “Спартака”, как и он»

Дзюба недавно заявил, что в эфире в паре с комментатором для оценки игровых моментов должен присутствовать эксперт, ранее профессионально занимавшийся футболом. При этом Артем отметил, что даже бывший игрок Константин Генич не соответствует этому статусу.

Источник: Спортс"

Георгий Черданцев не согласился с Дзюбой, назвав Генича уникумом, который после успешной футбольной карьеры реализовал себя в профессии комментатора. Сам Генич написал, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его футбольную карьеру».

«Я ровно такой же воспитанник “Спартака”, как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги.

Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной», — сказал Генич.