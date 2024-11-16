Овечкин дал совет Деревянко, как забить гол «Амкалу» за «Динамо»: «Это проще простого — как одной левой»

Что посоветую Паше Деревянко, чтобы забить гол? Паша, это проще простого — как одной левой! «- сказал хоккеист “Вашингтона”.
Александр Овечкин в 2022 году играл за «Динамо» против «Амкала». Тогда бело-голубые одержали разгромную победу (5:0.).
Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из пределов штрафной.
17 ноября «Динамо» сыграет против «Амкала». Начало матча — в 17:00 (мск).
Игра пройдет на «ВТБ Арене».
За «Динамо» также сыграет фигуристка Евгения Медведева.
Гол и силовой от Овечкина, день рождения Крида, Киркоров на трибуне. Каким был первый матч «Динамо» — «Амкал».