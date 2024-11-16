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Овечкин дал совет Деревянко, как забить гол «Амкалу» за «Динамо»: «Это проще простого — как одной левой»

«Я сейчас немножко занят, поэтому не могу снова приехать на матч “Динамо” — “Амкал”. Но буду, как и всегда, болеть за бело-голубых.

Источник: Спортс"

Что посоветую Паше Деревянко, чтобы забить гол? Паша, это проще простого — как одной левой! «- сказал хоккеист “Вашингтона”.

Александр Овечкин в 2022 году играл за «Динамо» против «Амкала». Тогда бело-голубые одержали разгромную победу (5:0.).

Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из пределов штрафной.

17 ноября «Динамо» сыграет против «Амкала». Начало матча — в 17:00 (мск).

Игра пройдет на «ВТБ Арене».

За «Динамо» также сыграет фигуристка Евгения Медведева.

Гол и силовой от Овечкина, день рождения Крида, Киркоров на трибуне. Каким был первый матч «Динамо» — «Амкал».