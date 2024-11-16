ЖФК «Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России

Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия “Зенита” в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0 и стали чемпионами России.