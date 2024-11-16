«С Дзюбой в “Локомотиве” поступили не по-человечески. Повод для обиды коллеги дали весомый, там не первый раз происходят странные вещи». Агент Артема о клубе

«Я присутствовал при записи этого интервью Артема и был свидетелем того, как развивались все события в прошлом сезоне. Общался с коллегами из “Локомотива”. И могу подтвердить: в словах Артема нет ни доли выдумки, фэйка. Он на самом деле рассказал со своей стороны, как все было.