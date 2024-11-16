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«С Дзюбой в “Локомотиве” поступили не по-человечески. Повод для обиды коллеги дали весомый, там не первый раз происходят странные вещи». Агент Артема о клубе

Нападающий покинул «Локомотив» в конце прошлого сезона после истечения контракта.
Источник: Спортс"

«Я присутствовал при записи этого интервью Артема и был свидетелем того, как развивались все события в прошлом сезоне. Общался с коллегами из “Локомотива”. И могу подтвердить: в словах Артема нет ни доли выдумки, фэйка. Он на самом деле рассказал со своей стороны, как все было.

Говорить про обиды… Мое мнение: с Артемом в «Локомотиве» поступили просто не по-человечески. Пусть это будет обида. На мой взгляд, повод для такой обиды коллеги дали весомый. И часть болельщиков — судя по их реакции — замечает: в «Локомотиве» уже не в первый раз происходят странные вещи", — сказал представитель футболиста Леонид Гольдман.