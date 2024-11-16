Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саа о Мбаппе и сборной Франции: «То, что происходит между ними, печально — это как если бы Аргентина отвернулась от Месси. Если Килиан уйдет из команды, это будет катастрофой»

Нападающий «Реала» пропустил два последних сбора национальной команды. Главный тренер сборной Дидье Дешам заявил, что не вызывал Мбаппе в ноябре по собственному решению.

Источник: Спортс"

"Отношения между Килианом Мбаппе и сборной Франции складываются очень странно, в прошлом он боролся с федерацией и временами вел себя как политик. То, что происходит между ними, действительно печально, это как если бы Аргентина отвернулась от Лионеля Месси.

У Мбаппе есть проблемы с Дидье Дешамом, но для него неплохо отдохнуть. Проблема возникнет, если он решит уйти из сборной в будущем.

Если Килиан Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой. Вот насколько плоха ситуация. В какой-то момент ему придется взять на себя ответственность и осознать, что он играет не так, как может, и не забивает столько голов, сколько может.

Теперь он должен доказать, что люди ошибаются, и доказать, что он именно тот игрок, которого подписал «Реал Мадрид». Теперь все зависит от него, но на это потребуется время, потому что задача очень серьезна«, — сказал бывший нападающий “Манчестер Юнайтед” в интервью Boyle Sports.

Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы. Француз открыто говорил об этом в сборной, куда не хотел приезжать еще в сентябре (L"Équipe).