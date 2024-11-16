Саа о Мбаппе и сборной Франции: «То, что происходит между ними, печально — это как если бы Аргентина отвернулась от Месси. Если Килиан уйдет из команды, это будет катастрофой»

Теперь он должен доказать, что люди ошибаются, и доказать, что он именно тот игрок, которого подписал «Реал Мадрид». Теперь все зависит от него, но на это потребуется время, потому что задача очень серьезна«, — сказал бывший нападающий “Манчестер Юнайтед” в интервью Boyle Sports.