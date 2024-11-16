Мусиала о «Золотом мяче»: «Когда растешь и видишь Месси и Роналду с этим трофеем в руках, хочется добиться того же. Главное — не подвергать себя давлению, а просто играть»

— Неудивительно: он главный редактор журнала France Football и, следовательно, отвечает за номинирование игроков на приз лучшему футболисту года. В сентябре ему пришлось оправдываться, потому что тебя не было в списке кандидатов. Ты был разочарован? Ты хочешь когда-нибудь стать лучшим футболистом года в мире?