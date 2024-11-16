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Медведева об игре за «Динамо»: «Это популяризирует и футбол, и фигурное катание»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об участии в футбольном матче.

17 ноября Медведева сыграет за московское «Динамо» против клуба «Амкал» из Медиалиги. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в рамках шоу-матча Winline сквозь вселенные.

«Вчера лед, а завтра уже футбольное поле. Никогда бы не подумала, что это произойдет, но я выйду на поле за футбольное “Динамо” в товарищеском матче!).

Конечно, из меня тот еще футболист, но мне показалось забавным поучаствовать в таком интертейменте. Это популяризирует и футбол, и фигурное катание.

Да, любовь к динамовцам привела меня к тому, что придется ненадолго поменять коньки на бутсы! Что из этого получится, можно увидеть 17 ноября в 17:00 на игре с «Амкалом»!" — написала Медведева в телеграм-канале.