Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максименко сыграет в матче с Сирией. Кафанов подтвердил

— Почему на матч с Брунеем (11:0) было решено поставить именно Илью Лантратова и Станислава Агкацева?

Источник: Спортс"

— Думаю, по Агкацеву понятно. Да?

— Чтобы сыграл на своем домашнем стадионе?

— Да, потому что он вратарь футбольного клуба «Краснодар». А сборная России играла матч с Брунеем в городе Краснодар. Мы выпустили его на второй тайм, чтобы сыграл перед своими болельщиками. А на первый тайм выбирали между Илюшей Лантратовым и Сашей Максименко.

В итоге выбрали так, что Илюша сыграл с Брунеем, а Саша будет играть в Волгограде с Сирией. По-моему, это нормальный выбор.

По разным причинам трех вратарей мы не могли в одном матче выпустить. Но дадим Максименко игровое время с Сирией, — сказал тренер вратарей сборной России.

Матч Россия — Сирия пройдет 19 ноября.