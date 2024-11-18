Максименко сыграет в матче с Сирией. Кафанов подтвердил

— Думаю, по Агкацеву понятно. Да?
— Чтобы сыграл на своем домашнем стадионе?
— Да, потому что он вратарь футбольного клуба «Краснодар». А сборная России играла матч с Брунеем в городе Краснодар. Мы выпустили его на второй тайм, чтобы сыграл перед своими болельщиками. А на первый тайм выбирали между Илюшей Лантратовым и Сашей Максименко.
В итоге выбрали так, что Илюша сыграл с Брунеем, а Саша будет играть в Волгограде с Сирией. По-моему, это нормальный выбор.
По разным причинам трех вратарей мы не могли в одном матче выпустить. Но дадим Максименко игровое время с Сирией, — сказал тренер вратарей сборной России.
Матч Россия — Сирия пройдет 19 ноября.