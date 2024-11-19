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В Москве открыли мемориальную доску на доме чемпиона Европы Иванова

В Москве открыли мемориальную доску на доме чемпиона Европы по футболу Иванова.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Москве прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь чемпиона Европы и Олимпийских игр бывшего футболиста и тренера столичного «Торпедо» Валентина Иванова, сообщается в официальном Telegram-канале автозаводского клуба.

Мемориальная доска установлена по адресу Ленинский проспект, дом 44. В торжественном мероприятии приняли участие Лидия Иванова, вдова прославленного торпедовца, игроки и тренеры нынешнего состава «Торпедо», а также многие известные советские и российские футболисты, тренеры и функционеры.

Среди гостей мероприятия были главный тренер «черно-белых» Олег Кононов, а также Никита Симонян, Вячеслав Фетисов, Валерий Газзаев, Сергей Степашин, Евгений Ловчев и другие.

Валентин Иванов прожил в доме по данному адресу с 1953 по 2000 год. Он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне в 1956 году и первым в истории чемпионом Европы в 1960 году в составе сборной СССР. Всю карьеру игрока он провел в «Торпедо», за которое выступал с 1952 по 1966 год. После завершения футбольной карьеры неоднократно был главным тренером автозаводцев как в советский, так и в российский период. Под его руководством «Торпедо» стало чемпионом СССР в 1976 году и трижды завоевало Кубок Советского Союза.

Валентин Иванов ушел из жизни 8 ноября 2011 года, не дожив до 77-летия менее двух недель. 19 ноября исполнилось 90 лет со дня его рождения.