В Москве открыли мемориальную доску на доме чемпиона Европы Иванова

Валентин Иванов прожил в доме по данному адресу с 1953 по 2000 год. Он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне в 1956 году и первым в истории чемпионом Европы в 1960 году в составе сборной СССР. Всю карьеру игрока он провел в «Торпедо», за которое выступал с 1952 по 1966 год. После завершения футбольной карьеры неоднократно был главным тренером автозаводцев как в советский, так и в российский период. Под его руководством «Торпедо» стало чемпионом СССР в 1976 году и трижды завоевало Кубок Советского Союза.